عمر السومة: لن اسامح نفسي على ابتعادي عن منتخب (الوطن)

وليد غانم: كلنا شركاء

قال عمر السومة مهاجم المنتخب السوري لكرة القدم إنه لن يسامح نفسه على الفترة التي ابتعد فيها عن المنتخب، مبرراً بالظروف الخارجة عن إرادته، على حدّ تعبيره.

وقال السومة في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن “عودتي لمنتخب بلدي طبيعية ولن أسامح نفسي عن الفترة التي ابتعدت فيها عن المنتخب لكن هيه ظروف خارجة عن إرادتي دون أن تمنعني من التواصل مع زملائي ومع الجهازين الفني والإداري”.

وأضاف عن أولى مشاركاته مع المنخب ضد قطر المقررة اليوم “سيكون الوضع مختلفاً وسنحقق الفوز بإذن الله في المباراتين لأننا نهدف لرسم الفرحة على وجوه ملايين السوريين”.

وعن قدرته على الانسجام مع اللاعبين بعد الغياب، قال هداف الدوري السعودي إن “معظم لاعبي المنتخب لعبت معهم في المنتخب وفي فئات عمرية أقل وأنا لاعب محترف ولدي الخبرة الكافية لأنسجم مباشرة وقد نجح المدير الفني خلال الأيام السابقة في خلق هذا الانسجام المطلوب”.

وفيما يتعلق بانضمامه إلى صفوف لاعبي المنتخب قال المدرب أينت الحكيم “السومة مرحب به في منتخب بلده وسيشكل اضافة مهمة إلى جانب زملائه بالمنتخب والجميع يدرك اهمية تحقيق الفوز ولا شيء آخر”.