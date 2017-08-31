جرحى باشتباكاتٍ بين عناصر الشبيحة في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين عناصر الشبيحة في حي الأشرفية في مدينة حلب مساء أمس الأربعاء.

ونشب الاشتباك إثر مشاجرة بين عناصر الشبيحة نتيجة مرور إحدى السيارات دون تفتيشها من قبل عناصر الحاجز قرب شارع الضبيط في الحي، الأمر الذي تسبب بتبادل الشتائم بشكل غير لائق بين عناصر الشبيحة.

وسادت حالة من الذعر والرعب في صفوف المدنيين الذين التزموا بيوتهم بسبب كثافة الرصاص الحي الذي أطلقه عناصر الشبيحة خلال الاشتباكات.

وبعد مضي نحو ربع ساعة من الاشتباكات المتواصلة حضرت دورية تابعة لمكافحة الإرهاب واشتبكت مع عناصر الشبيحة، فأصيب عدة عناصر من الطرفين وتمكنت دورية مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على بعض عناصر الشبيحة، فيما لاذ آخرون بالفرار، عقب مطالبة عناصر دورية مكافحة الإرهاب إرسال تعزيزات لهم من أجل ضبط الموقف واعتقال عناصر الشبيحة الذين ردوا على الدورية باستخدام أسلحتهم الرشاشة.

وعقب تمكن عناصر مكافحة الإرهاب من احتواء الموقف واعتقال بعض عناصر الشبيحة، انتشر عناصر من قوى الأمن الداخلي لتسيير مرور السيارات وسط الازدحام المروري الذي تشهده مدينة حلب مع قدوم عيد الأضحى المبارك.