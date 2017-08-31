مقتل وإصابة العشرات بنزاعٍ عائليٍّ دامٍ في قريةٍ شمال إدلب

شاهين الأحمد: كلنا شركاء

قُتل نحو عشرة أشخاصٍ وجرح العشرات ومن بينهم نساء وأطفال، جراء نزاعٍ عائليّ اندلع فجر اليوم الخميس في قرية تلعادة شمال إدلب، على خلفية مقتل قائد كتيبة من إحدى العائلتين.

واندلعت الاشتباكات مع فجر اليوم تم فيها استخدام أسلحة فردية، وقذائف (آر بي جي) بين عائلتين من أبناء العمومة من آل البرشة في قرية تلعادة، قرب مدينة الدانا الحدودية مع تركيا شمال ادلب، وتحدث مدنيون هناك عن سقوط تسعة قتلى من العائلتين، وعرف من القتلى كل من بشار برشة ومحمد ناصر برشة وبراء برشة وجمال برشة وعمار يحيى برشة ورائد عبد السلام برشه ومحمد عبده برشه، وآخرون، وجميعهم كانوا ضمن هيئة تحرير الشّام قبل انفصال الزنكي عنها، والقسم الآخر ينتمي لهيئة تحرير الشام.

وتسببت الاشتباكات أيضاً بنشوب حرائق في منازل العائلتين، حيث تجاوز عدد المنازل المحترقة 25 منزلاً، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخمادها.

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، مقتل عدداً من الأشخاص كانوا في غرفة واحدة، بينما سقط قتلى وجرحى مدنيون نتيجة الاشتباكات التي استمرت حتى وقت الظهيرة.

وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من مقتل قائد كتيبة بانفجار عبوة ناسفة على الطريق المؤدية إلى تلعادة، من إحدى العائلتين، وينتمي لحركة نور الدين الزنكي، وسط اتهامات لأبناء عمومته الذين ينتمون لهيئة تحرير الشّام بمقتله.

وقال ناشطون في المنطقة إن الاشتباكات الدامية استمرت حتى دخلت ظهر اليوم قوة مشتركة من حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام لتفضّ النزاع بين العائلتين. كما دخلت فرق الدفاع المدني لإخماد الحرائق في المنازل.