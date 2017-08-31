خروقات جديدة وعشرات القذائف والصواريخ تنهال على الغوطة الشرقية

محمد كساح: كلنا شركاء

تعرضت بلدات الغوطة الشرقية لخرق جديد اليوم الخميس جراء استهدافها من قبل النظام بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ الأرضية وفقا لمراسلنا في المنطقة .

وكان كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن وقّعا في فترات متباعدة اتفاقي تهدئة مع موسكو لتدخل الغوطة الشرقية ضمن اتفاق تخفيف التوتر الذي تدعمه روسيا الاتحادية في إطار الحل المقترح للأزمة السورية.

وقال “خالد الرفاعي” مراسل (كلنا شركاء) في المنطقة إن قوات النظام مشطت بالرشاشات المتوسطة جبهة مزارع بلدة جسرين بينما جرى قصف مدفعي عنيف على جبهة بلدة القاسمية.

وتحدث مراسلنا عن سقوط أكثر من عشرين صاروخ أرض_أرض نوع (فيل) على بلدة القاسمية بالتزامن مع زخات المدفعية الثقيلة.

إلى ذلك، قال مراسلنا إن قوات النظام استهدفت بستّ صواريخ أرض – أرض من نفس النوع بلدة النشابية.

وأصيب العديد من المدنيين جراء قصف عنيف بصواريخ أرض – أرض وقذائف الهاون على الأحياء السكنية في منطقة المرج.

ونص الاتفاقان الموقعان من قبل فصائل الغوطة مع روسيا على وقف إطلاق النار و فتح معابر الغوطة و تسليم إدارة المنطقة لهيئة مدنية لكن كلا من هذه البنود لم تطبق على الشكل الأمثل وفقا لمصادر مطلعة من داخل المنطقة.