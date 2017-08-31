المنتخب السوري ينعش آماله في وصول المونديال بثلاثيةٍ ضد قطر

وهيب اللوزي : كلنا شركاء

أحرز المنتخب السوري لكرة القدم فوزاً هاماً على نظيره القطري في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في مدينة كامبونج كروبونج الماليزية ضمن التصفيات التأهيلية لمونديال روسيا 2018.

وفاز المنتخب السوري بثلاثية عمر خربين الذي أحرز هدفين ومحمود المواس الذي أضاف الثالث، مقابل هدفٍ وحيد أحرزه الدولي القطري علي قمبر.

وافتتح خربين المحترف في نادي الهلال السعودي النتيجة في وقتٍ مبكرٍ من عمر المباراة وتحديداً في الدقيقة السابعة، ليأتي الرد القطري بعد 28 دقيقة بواسطة هدف قمبر الذي عدّل النتيجة ولينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

بعد 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني تمكن عمر خريبين أيضاً من إحراز هدف السبق مجدداً لصالح المنتخب السوري. وفي الوقت القاتل، أطلق الدولي السوري محمود المواس رصاصة الرحمة على المنتخب القطري بهدفه الذي سجله في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بثلاثية سوريا مقابل هدفٍ وحيدٍ لقطر.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لهداف الدوري السعودي عمر السومة العائد إلى حضن “الوطن”، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى الشباك سوى في بداية الشوط الأول حين ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة تقدم المنتخب السوري إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، متقدماً على نظيره الأوزبكي بفارق الأهداف.

ويحتل المنتخب الإيراني الذي ضمن الوصول إلى روسيا المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وبهذا الفوز عزز المنتخب السوري آماله بالحصول على المركز الثالث بعد مباراته القادمة ضد إيران، وهذا المركز يؤهله إلى الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، مع بقاءي آماله قائمة بالحصول على المركز الثاني في المجموعة، وبالتالي ضمان المقعد المونديالي في روسيا.