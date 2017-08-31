(أحرار الشام) تبدي استعدادها لتشكيل (وزارة الدفاع)

زيد المحمود: كلنا شركاء

في أولى الردود من الفصائل العسكرية الفاعلة على مبادرة المجلس الإسلامي السوري والحكومة السورية المؤقتة، أعلنت حركة “أحرار الشام” دعمها تشكيل وزارة دفاعٍ للثورة، تنضوي تحتها كل الفصائل الثورية.

وقالت الحركة في بيانٍ لها اليوم الخميس، إنها مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، بغية إنهاء “حالة الفصائلية الحالية”، والقيام بـ “مشروع وطني ثوري جامع”.

ودعت الحركة في البيان الصادر عن قيادتها إلى بناء تصور شامل لتوحيد الثورة سياسياً وعسكرياً ومدنياً، وتحويل المبادرة إلى واقع ملموس خلال فترة زمنية قصيرة.