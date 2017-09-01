مجالس الغوطة المحلية تطالب (تحرير الشام) بحل نفسها في الغوطة

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

طالبت المجالس المحلية في غوطة دمشق الشرقية، هيئة تحرير الشام، بحل نفسها في الغوطة، وخروج من لا يقبل ذلك من عناصرها إلى إدلب.

وأفاد بيان مشترك وقعت عليه المجالس المحلية في الغوطة الشرقية، صادر بتاريخ 27 آب/الجاري، بأن المجالس المحلية تثمن جهود وتضحيات كافة الثوار في الغوطة الشرقية.

وأضاف البيان “حرصاً على مصلحة الثورة السورية عموماً والغوطة الشرقية والمواطنين المقيمين فيها خصوصا، وسحباً للذرائع ودفعاً للمفاسد وحقناً للدماء واستجابة لمطالب أهالي الغوطة، نطالب هيئة تحرير الشام بحل تنظيمها في الغوطة الشرقية”.

كما طالبت المجالس في بيانها قيادة الجيش السوري الحل ممثلاً بفيلق الرحمن، فتح مكتب لتسجيل أسماء الراغبين من عناصر الهيئة بالخروج إلى إدلب مع أو بدون عائلاتهم، مع توفير الضمانات اللازمة لسلامتهم الشخصية.

وكان فيلق الرحمن قد وقع اتفاقاً مع الجانب الروسي يقضي بضم عين ترما وجوبر إلى مناطق “تخفيف التصعيد”، وفك الحصار عن الغوطة الشرقية، وإدخال جميع المواد الأساسية التي تحتاجها الغوطة الشرقية دون أي إعاقات أو ضرائب أو أتاوات.

وفي المقابل يلتزم فيلق الرحمن بمنع وجود أي من منتسبي هيئة تحرير الشام في المناطق الخاضعة لسيطرته في منطقة خفض التصعيد، وفي حال استعداد منتسبي “جبهة النصرة” للمغادرة مع أو بدون أسرهم إلى إدلب يتم توفير ضمانات للعبور الآمن من قبل الطرف الثاني لهذا الاتفاق.

وبدأت قوات النظام وميليشياته منذ أيام حملةً عسكرية جديدة لاقتحام بلدة عين ترما، متذرعةً بأنه “حتى الآن لم تنفذ مجموعات المعارضة المسلحة المعتدلة شرق العاصمة دمشق تعهداتها بطرد الجماعات المتطرفة، الأمر الذي من شأنه زيادة وتيرة العنف من جديد في منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية”، بحسب “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” الغير رسمية.