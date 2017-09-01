الحرس الثوري: داعش سلم النظام3 جثامين بينهم جندي إيراني ضمن الاتفاق مع (حزب الله)

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سلم تنظيم “داعش” ثلاثة جثامين للنظام السوري الخميس، اثنين منهم كانا من مقاتلي “حزب الله” اللبناني، والثالث كان إيرانياً يُدعى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، على لسان قائد في الحرس الثوري الإيراني.

وكان ذلك جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” و”داعش”، والذي بمقتضاه سُمح لمقاتلي التنظيم وأسرهم بالانتقال من الحدود اللبنانية إلى دير الزور في شرق سوريا مقابل الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين التسعة الذي اختطفهم التنظيم عام 2014.

وأصدر الإعلام الحربي السوري بياناً، قال فيه إن حزب الله استعاد جثمان محسن حججي، الذي كان من عناصر الحرس الثوري الإيراني، من تنظيم “داعش” وسيُنقل إلى دمشق ولاحقاً إلى إيران.

وكان حججي من بين عناصر فريق “الدعم الاستشاري الإيراني” في سوريا، وقُتل في يوليو/ تموز الماضي بعد يومين من أسره على أيدي مقاتلي “داعش”، وفقاً لما ذكرته “إرنا”.