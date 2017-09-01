اختفاء جندي إسرائيلي بالجولان

وأفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية أن قوات من الجيش والشرطة تقوم بعمليات بحث واسعة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة بحثا عن الجندي.

وأوضحت الصحيفة أن الجندي غادر وحدته بشكل اعتيادي بعد انتهاء عمله، إلا أنه لم يصل إلى بيته منذ أمس، الأمر الذي أثار علامات استفهام بشأن مصيره.

وتركز قوات الجيش والشرطة عمليات البحث في منطقة “كاتزرين” حيث شوهد الجندي آخر مرة. وطلبت أسرة الجندي المفقود من وسائل الإعلام عدم نشر تفاصيل بشأن الحادث حفظا للخصوصية.