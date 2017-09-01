اشتباكاتٌ بين (السوتورو) و(الأسايش) في القامشلي

رزان العمر: كلنا شركاء

اندلعت مساء أمس الخميس (31 آب/أغسطس)، اشتباكاتٌ بين قوات “الأسايش” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، ووحدات حماية السريان “السوتورو” الموالية للنظام في مدينة القامشلي.

وأفاد “المرصد الآشوري لحقوق الإنسان” بحدوث اشتباكات في حي الوسطى في مدينة القامشلي، وسط استنفار أمني في الحي ذو الغالبية المسيحية.

وأشارت صفحة “زالين نيوز” إلى إصابة الشاب “توماس جان اكوبيان” نتيجة الاشتباكات بين قوات “السوتورو” وعناصر “الأسايش، حيث دارت الاشتباكات في حي الوسطى.

وأكدت صفحة “كافيه الحسكة” الموالية للنظام، بمقتل أحد عناصر “السوتورو” ويدعى “سركون”، وإصابة آخر ويدعى “توماس”، إضافة إلى مقتل عنصر من قوات “الأسايش” وإصابة آخرين، في المواجهات بين الطرفين في حي الوسطى، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وكان قد شهد الحي التي تسكنه الغالبية المسيحية في مدينة القامشلي، والذي يقع بين شارعين “الوحدة والقوتلي” وسط المدينة، بداية العام الماضي اشتباكات مماثلة، إضافة إلى تفجيرات عدة.