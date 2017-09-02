فصائل ثورية تعلن موافقتها على مبادرة (الإسلامي السوري)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلنت عدة فصائل ثورية، أمس الخميس (31 آب/أغسطس)، تأييدها للمبادرة التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري الداعية لتشكيل وزارة دفاع، وتوحيد الفصائل تحت مظلة جيش وطني.

حركة أحرار الشام

وأصدرت حركة أحرار الشام اليوم بياناً أكدت فيه دعمها تشكيل وزارة دفاعٍ للثورة، تنضوي تحتها كل الفصائل الثورية.

وقالت الحركة في بيانٍ لها اليوم الخميس، إنها مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، بغية إنهاء “حالة الفصائلية الحالية”، والقيام بـ “مشروع وطني ثوري جامع”.

ودعت الحركة في البيان الصادر عن قيادتها إلى بناء تصور شامل لتوحيد الثورة سياسياً وعسكرياً ومدنياً، وتحويل المبادرة إلى واقع ملموس خلال فترة زمنية قصيرة.

الجبهة الشامية

وأكدت الجبهة الشامية في بيان لها اليوم، استمرار دعمها ووقوفها مع أي مبادرة تهدف إلى توحيد الجهود ورض الصفوف، معلنة دعمها لمبادرة “الدعوة لوحدة الصف” التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري أمس.

كما أبدت الجبهة دعمها “بيان” رئيس الحكومة السورية المؤقتة الصادر أمس، والذي يدعو فيه إلى تشكيل جيش وطني موحد، معلنة استعدادها للمشاركة في أي جهد وطني يتمسك بثوابت الثورة، والثوابت الخمسة التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري سابقاً والتف الجميع حولها، سعياً لتحقيق أهداف الثورة وتحرير الأرض، بحسب البيان.

فيلق الشام

كما أصدر فيلق الشام بياناً اليوم، أعلن فيه وقوفه مع أي مبادرة حقيقية تسعى بجد لوحدة الصف والحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها.

وأكد الفيلق دعمه لمبادرة المجلس الإسلامي السوري، التي دعت لوحدة صف الثورة وتشكيل جيش وطني يحمي مكتسبات الثورة بالدفاع عن الدين والأرض والعرض، سعياً لتحقيق هدف الشعب السوري في إسقاط نظام الأجرام البعثي بكل مرتكزاته وصولاً إلى دولة العدل والحرية والكرامة، بحسب البيان.

لواء أنصار السنة

وأصدر لواء أنصار السنة بياناً، أعلن فيه تأييده مبادرة المجلس الإسلامي السوري وبيان رئيس الحكومة المؤقتة والذي يدعوان فيهما إلى تشكيل جيش وطني موحد، مؤكداً استعداده للوقوف مع أي مبادرة تحقق أهداف الثورة وتحفظ كرامة وتضحيات الشعب السوري.

حركة نور الدين الزنكي

كما أعلنت حركة نور الدين الزنكي موافقتها على مبادرة المجلس الإسلامي السوري، والداعية لتشكيل وزارة دفاع تتوحد فيها كل القوى العسكرية العاملة على الأرض سعياً لإسقاط النظام المجرم وحماية الأهالي من ويلات الحرب والدمار.

العميد الركن أحمد بري

وبدوره أصدر العميد الركن “أحمد خالد بري” بياناً تعهد فيه بوضع كل إمكانياته وخبرته تحت تصرف أي مشروع يخدم الشعب ويعمل على جمع الفصائل والمقاتلين تحت قيادة واحدة وكيان واحد وعلم واحد هو علم الثورة، وتحت أي مسمى.