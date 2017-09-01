(تحرير الشّام) تُصدر عفواً بمناسبة عيد الأضحى

عبد الرزاق الصبيح: كلنا شركاء

أصدرت هيئة تحرير الشام أمس الخميس 31 آب/أغسطس، عفواً عاماً عن عددٍ كبيرٍ من الموقوفين لديها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبناءً على صلاحيات المجلس القضائي في هيئة تحرير الشام، أصدر الأخير عفواً عاماً عن جميع المحكومين ممن أمضوا نصف المدة لحسن السيرة والسلوك، مالم يترتب عليهم حق شخصي للغير، بحسب بيان للمجلس.

ونقلت وكالة “إباء” المقربة من الهيئة، عن الشيخ “مظهر الويس” رئيس المجلس القضائي في الهيئة قوله: “إن المجلس القضائي أصدر اليوم قراراً بالعفو عن الجرائم التعزيرية سواء كانت جنائية أو أمنية”.

وأضاف الشيخ “مظهر” بأنه لم يبق في السجن سوى الأشخاص الذين عليهم حد أو قصاص أو هم قيد التحقيق والمحاكمة، أو محكومين لم يبلغوا نصف المدة، أو من الذين عليهم ذمم مالية للغير.

ونوّه “الويس” إلى عدم وجود موقوفين سياسيين أو على خلفية تعبيرهم عن رأي، أو تهم تخص النزاع الفصائلي، وإنما هناك قضايا كلها تحت المحاكمة لأسباب جنائية أو أمنية، على حد قوله.

وأشار “الويس” إلى أن مجلس القضاء يستقبل الشكاوى والتظلمات حول هذا الموضوع وغيره ويسعى إلى حلّها.

وخرج العشرات من سجون الهيئة بعد هذا القرار، كان منهم إعلامي يعمل مع منظمة “سيريا ريليف” تم اعتقاله قبل فترة، في خطوة يصفها السوريّون بالإيجابية، وتأتي في وقت تحاول فيه الفصائل العسكرية التقرب أكثر من المدنيين.