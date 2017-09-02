بالصور… تخريج دفعةٍ جديدةٍ من مقاتلي (جيش الإسلام) في الغوطة

عبادة الشامي: كلنا شركاء

نشر جيش الإسلام صوراً لتخريج دورةٍ عسكريةٍ جديدة من مقاتليه، ترافقت مع عرضٍ عسكريٍ لمدرعات وآليات الجيش في الغوطة الشرقية.

الدورة الجديدة حملت اسم “دورة الشهيد المهندس رضا الحريري المعروف” بـ “أبو عبد الله الـ 200” الذي قُتل خلال الأسابيع الماضية جراء الاقتتال الدائر في الغوطة.

وأشارت تنسيقية مدينة دوما إلى أن ما يميز هذه الدورة هو السلاح الحربي المصنع في معامل التصنيع الحربي التابعة لجيش الإسلام.

ويُعرِّف موقع “نداء الإسلام” المقرب من جيش الإسلام “أبا عبد الله” بأنه قيادي في جيشِ الإسلام ومن أبناءِ محافظة درعا، اغتيل في 13 آب/أغسطس من العام الحالي، حصلَ على شهادةِ الثانوية العامة بمجموعٍ يؤهله ليدخل كلية الهندسةِ في جامعة حلب، وكان اختصاصه بمجال هندسةِ الطيرانْ، وحصل على شهادةٍ جامعيةٍ في هذا المجال ما جعله قائداً فذاً نَشَطَ في التخطيط والتكتيك العسكري.

وأوضحت صور بثها جيش الإسلام على معرفاته الرسمية فعاليات تخريج الدورة. كما أظهرت الصور مجموعة من المدرعات والآليات الحربية والسيارات التي تحمل راجمات الصواريخ.