النظام يصادر ممتلكات رئيس حكومة لبنان

كلنا شركاء: الشرق الأوسط

كشفت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن سلطات دمشق أصدرت قراراً بـ«مصادرة ممتلكات» رئيس حكومة لبنان، سعد الحريري، في سوريا ونقلها إلى ملكية الدولة، وذلك بسبب اتهامه بـ«تهديد أمن القطر (سوريا) ومد الإرهابيين بالمال والسلاح».

وكان النظام السوري أصدر قراراً بمصادرة ممتلكات الحريري في بداية 2013، وأصدرت وزارة العدل، في 22 أغسطس (آب) الماضي، قراراً لمتابعة تنفيذ القرار السابق لدى «مديرية الأموال المصادرة والمستولى عليها» في وزارة المال. وجاء هذا القرار ضمن سلسلة قرارات ضد سياسيين ومثقفين ونشطاء معارضين. لكن القرار ضد الحريري له أهمية باعتباره رئيساً لوزراء لبنان. وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من القرار السوري، لكن لم يتسن التأكد من صحتها من مصدر مستقل.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن إقرار تعديلات طالبت بها الولايات المتحدة وإسرائيل للقرار الدولي «1701» الذي يرعى عمل قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) «كان من شأنه الإطاحة بوجود (يونيفل) والاستقرار الذي تشهده حدود لبنان الجنوبية منذ نهاية الحرب الإسرائيلية عام 2006».