ثوار البادية: سلمنا الطيار (الحلو) للأردن مقابل 6 مطالب

إياس العمر: كلنا شركاء

كشفت كتائب الثوار اليوم الجمعة عن بعض تفاصيل الصفقة الغامضة والإفراج المفاجئ عن الطيار الأسير لديهم علي الحلو في مناطق النظام وسط احتفالاتٍ لمسؤوليه بعودة الطيار.

وكانت شبكاتٌ مواليةٌ للنظام أعلنت مساء أمسٍ الخميس (31 آب/أغسطس)، عن تمكن قوات النظام من الإفراج عن الطيار منذ إسقاط طائرته في البادية السورية قبل نحو شهر، يُضافون إلى 31 ضابطاً وعنصراً من قوات النظام تم اعتقالهم على يد جيش (أحرار العشائر) منتصف الشهر الماضي من ريف السويداء الشرقي.

وقد لف صفقة الافراج عن أسرى قوات النظام الكثير من الغموض، ولاسيما أن كتائب الثوار كانت قد وضعت مجموعة من الشروط في وقت سابق مقابل الافراج عن الطيار الأسير.

وقال قائد جيش أسود الشرقية “طلاس السلامة” في بيانٍ حصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه، إن كتائب الثوار سلمت الطيار الأسير للأردن يوم الأربعاء الماضي (30 آب/أغسطس) بناءً على طلب الأخير.

وأوضح السلامة أن الأردن مكلف من قبلهم بالتفاوض مع الجانب الروسي كدولة ضامنة.

وأكّد قائد أسود الشرقية أن تسليم الطيار ترافق مع تقديم ست طلبات إلى الجانب الأردني وهي:

1- تحرير 100 معتقلة من سجون النظام.

2- تحرير أسرى الحرب من (أسود الشرقية ـ جيش العشائر).

3- فتح طريق إلى القلمون الشرقي ذهاباً و اياباً لمرة واحدة لإخراج مقاتلين وعتاد إلى البادية.

4- انسحاب الميلشيات إلى عمق 40 كيلومتراً في الداخل السوري من شرق السويداء إلى معبر التنف.

5- عدم استهداف الطيران الحربي الشريط الحدودي ومخيمات اللاجئين.

6- إخراج عائلاتٍ من مدن (العشارة ـ العتيبة) تم اعتقالهم من قبل النظام في مدينة دمشق عقب إسقاط الطائرة وهم ليسوا ضمن الصفقة كون عملية الأسر أتت كوسيلة ضغط.