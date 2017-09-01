بشار الأسد يصلي العيد في مدينةٍ ارتكب بحقّ أهلها مجازر

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أدى بشار الأسد صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع “بلال” في مدينة قارة بريف دمشق الشمالي.

وتوجه بشار الأسد إلى البلدة القلمونية برفقة مفتيه أحمد حسون ووزير الأوقاف في حكومته محمد عبد الستار السيد ومسؤولين آخرين.

واعتبر موالو النظام أن صلاة بشار الأسد في القلمون تكتسب أهمية رمزية بعد أيامٍ فقط من إخلاء المنطقة من عناصر تنظيم “داعش” الذين كانوا يتواجدون في جيبٍ حدوديٍّ مع لبنان في منطقة القلمون الغربي، وذلك بعد اتفاق مع التنظيم من جهة، وحزب الله وقوات النظام من جهةٍ أخرى.

وعُرفت مدينة قارة على أنها من المدن التي ثارت على نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، وككل البلدات الثائرة ذاقت قتلاً وتنكيلاً واعتقالاً بحق المئات من أبنائها، كما ارتكبت قواته مجازر مروعة بحقها على الرغم من أنها بقيت تحت سيطرته.

ومن أبرز المجازر التي ارتكبها النظام في مدينة قارة، كانت إعداماً ميدانية عام 2013، حين أعدم عناصر حاجز المدينة تسعة مدنيين أوقفهم وأطلق عليهم الرصاص.