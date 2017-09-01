98 قتيلاً في دمشق وريفها خلال آب

كلنا شركاء-رصد

أحصى مكتب التوثيق في شبكة نبض العاصمة من تاريخ مقتل “98” مدنياً في دمشق وريفها خلال آب/أغسطس الفائت، من بينهم 15 طفلاً وسبع نساء.

وقال ناشطو الشبكة لـ “كلنا شركاء” إنهم أحصوا ارتكاب قوات بشار الأسد لثلاث مجازر في ريف دمشق، حيث سقط معظم الضحايا من الأطفال بسبب قصف قوات النظام للأحياء السكنية في عين ترما وحموريه وكفربطنا.

وفي معتقلات النظام أحصى المركز مقتل شخصين تحت التعذيب في دمشق وريفها.

في المقابل، أحصى المركز مقتل 13 شخصاً جراء الاقتتال الدائر بين فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

ولفتت الشبكة في تقريرها إلى قوات النظام تواصل قصفها لمدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية وحي جوبر الدمشقي رغم توقيع اتفاق خفض التصعيد، مشيرةً أن قوات النظام لم تلتزم به.