جاستن ترودو يهنئ المسلمين: السلام عليكم… عيدكم مبارك

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هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مسلمي كندا والمسلمين عموما بمناسبة عيد الأضحى عبر رسالة مصورة على موقع تويتر.

الرسالة التي بدأها ترودو بتحية المسلمين باللغة العربية “السلام عليكم” عبر فيها عن تهنئته للمسلمين بحلول العيد وانتهاء شعيرة الحج.

وأشاد ترودو بالأجواء التي ترافق العيد وتجمع الأصدقاء والعلاقات لتلقي التهاني وتشارك الطعام وقال إنها تعكس أجواء التعايش التي يعيشها المجتمع ويشكل المسلمون جزءا منها.

واختتم ترودو رسالته بالقول: “عيد مبارك”.

https://twitter.com/JustinTrudeau/status/903348227520507904