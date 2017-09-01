الإعلان عن موعد الجولة السادسة من محادثات أستانة

كلنا شركاء- رصد

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم الجمعة عن موعد الجولة السادسة من محادثات أستانا 6 في يومي الرابع عشر والخامس عشر من أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت الخارجية في بيانٍ لها إن “الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تخطط لعقد اجتماع لفريق العمل المشترك في الثالث عشر من الشهر الحالي قبيل عقد المؤتمر”.

وجاء في بيان الخارجية الكازاخية: “تعتزم الأطراف الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) إقرار خرائط موحدة ترسم حدود مناطق وقف التصعيد في إدلب وحمص والغوطة الشرقية، كما سيقرّون كذلك صيغة عمل مركز التنسيق المعني بمتابعة الوضع في هذه المناطق، ويشكلون فريق عمل يكلّف بمتابعة الإفراج عن الموقوفين وتحرير الرهائن، وتبادل تسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين”.

وأضافت: “أكد ممثلو الدول الضامنة أن اجتماعاتهم التي اتفقوا على استئنافها في أستانا يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري، ستبحث جملة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الاتفاقات الناظمة لنشاط قوات الرقابة على استمرار وقف التصعيد، وتحديد مكوّن قوة الرقابة على وقف التصعيد في إدلب”.