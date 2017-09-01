غضب الفرات: سيطرنا على أقوى قلاع (داعش) الاستراتيجية في الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت غرفة عمليات (غضب الفرات) اليوم الجمعة (1 أيلول/سبتمبر)، سيطرتها على حيين جديدين في مدينة الرقة، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، وبذلك تكون قد سيطرت على 65 في المئة من المدينة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم غرفة عمليات (غضب الفرات) “جيهان الشيخ أحمد”، في بيان لها اليوم، إن غرفة العمليات سيطرت على حيي الرقة القديمة والدرعية، “والتي كانت من أقوى قلاع داعش الاستراتيجية داخل المدنية، والتي حصلت فيها معارك قوية دامت أكثر من شهر”.

وأشارت “الشيخ أحمد” إلى أن ٦٥ في المئة من مساحة المدينة باتت تسيطر عليها غرفة العمليات، تتضمن ١٤ حياً، وهي “حي السباهية، وحي الرومانية، وحي حطين، وحي الكريم، وحي القادسية، وحي اليرموك، وحي نزلة الشحادة، وحي هشام عبد الملك، وحي المشلب، وحي الصناعة، وحي البتاني (الرقة القديمة ضمنها حي المنصورة وحي الرافقة)، والدرعية”

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الميليشيات الكردية المشاركة في حملة (غضب الفرات) وتنظيم “داعش”، في ٦ أحياء أخرى هي (حي المرور، وحي البريد، وحي النهضة، وحي الأمين، وحي الروضة، وحي الرميلة).

ووثق ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت” مئات قذائف المدفعية تساقطت على حيي “حارة البدو، والتوسعية” في مدينة الرقة منذ صباح اليوم.