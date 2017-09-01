(أحرار الشام) تعلن استهداف اجتماعٍ لضباطٍ في ريف اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية اليوم الجمعة (1 أيلول/سبتمبر)، استهدافها اجتماعاً لضباطٍ من النظام وميليشيا حزب الله اللبناني في ريف اللاذقية بالمدفعية الثقيلة، وتحقيق إصاباتٍ مباشرة.

وقال “عمر خطاب” الناطق العسكري لحركة أحرار الشام الإسلامية، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، تم تحديد موقع الاجتماع الذي ضم ضباطاً من قوات النظام وضباطاً من ميليشيا حزب الله اللبناني في قلعة شلف بريف اللاذقية.

وأضاف خطاب “على الفور قامت كتيبة المدفعية باستهداف مكان الاجتماع، وتم ولله الحمد تحقيق إصابات مباشرة، وعلى أثره تم نقل المصابين من الضباط والعناصر إلى مشفى العثمان الخاص في اللاذقية”. في حين لم يورد الإعلام التابع للنظام أي خبر بخصوص العملية.