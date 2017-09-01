في أول أيام العيد… (داعش) ينحر 6 شبانٍ في دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

نفّذ تنظيم “داعش”، حكماً بالإعدام نحراً بحق 6 شبان، صباح اليوم الجمعة (1 أيلول/سبتمبر) أول أيام عيد الأضحى، وذلك في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت صفحة “فرات بوست” بأن تنظيم “داعش” أقدم عقب صلاة عيد الأضحى اليوم، على إعدام 6 شبان مجهولين الهوية، ذبحاً بالسكاكين، أمام دوار الانطلاق في مدينة البوكمال، دون معرفة الأسباب.

وأضاف المصدر أن إعلام التنظيم صور عملية الإعدام، وتم صلب الضحايا قرابة الساعة على الدوار، ليقوم عناصر التنظيم بعدها بأخذ الجثث معهم بعد تحليق الطيران الحربي في سماء المدينة.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعمّد فيها التنظيم نحر ضحاياه في عيد الأضحى، فقد سبقها تنفيذ التنظيم حكماً بالإعدام نحراً بحق 19 شاباً في مسلخٍ للأغنام في دير الزور في عيد الأضحى الماضي.

وبثّ المكتب الإعلامي لـ “ولاية الخير” التابعة للتنظيم حينها إصداراً مرئياً حمل عنوان (صناعة الوهم)، يظهر عدداً من الأشخاص في مسلخ، مقيدي الأيدي ومكدسين فوق بعضهم، ثم يقوم عناصر من “داعش” بانتقاء الأشخاص تباعاً، وبعدها يتم ذبحهم بطريقة نحر الخراف.

وحمل إصدار التنظيم اسم “صناعة الوهم”، وكان شاهداً على طريقة جديدة طبّقها التنظيم في إعدام خصومه، وهي “التضحية بهم كالمواشي”.