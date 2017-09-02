ما يتقاضاه عنصر النظام في عامين يتقاضاه عنصر الميليشيات الأجنبية في شهر

كلنا شركاء: رصد

خلّفت الفوارق المادية الكبيرة بين ما يتقاضاه العنصر في قوات النظام والمقاتل من الميليشيات الأجنبية، آثاراً سلبيةً على بنية قوات النظام، وزادت الشعور بالسخط لدى عناصرها، ما جعلهم يتركونها ويلتحقون بالميليشيات الأجنبية.

ونقل موقع “السورية نت” عن مقربين من ميليشيا “حزب الله” اللبناني قولهم إن المقاتل من “حزب الله” يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين 1500 و2000 دولار مقابل مشاركته في المعارك بسوريا. في حين راتب المجند في قوات النظام لا يتعدى الـ 40 ألف ليرة سورية (أي نحو 75 دولارا)، وبذلك فإن راتب شهر واحد لمقاتل لبناني يعادل راتب مجند في قوات النظام لمدة عامين تقريباً.

وبسبب سوء أوضاعهم المادية والفروق الكبيرة بين الرواتب التي يتقاضونها، ترك مقاتلون صفوف النظام وانضموا إلى ميليشيا “حزب الله” في سوريا، لكن الصدمة تأتي حينما لا يتجاوز راتب المقاتل السوري في صفوف الميليشيا 200 دولار.

ورغم ذلك فإن بعض المقاتلين فضلوا وجودهم مع الميليشيا اللبنانية المدعومة من إيران، أو بعض الفصائل الشيعية الأخرى، لكونها تمنح امتيازات أعلى من المقاتلين الموجودين في قوات النظام.

مزايا الميليشيات الشيعية

وعلى مستوى الامتيازات فإن الميليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا تقدم لمن يقاتل معها مزايا أكثر من نظيرتها المقاتلة في قوات النظام، فمستوى الرواتب أعلى بنسبة 100%، ومستوى الطعام أفضل بكثير أيضاً، إضافة للإجازات الممنوحة للمقاتلين.

ولا يستطيع أحد من القوات المتخلفة عن القتال في قوات النظام من محاسبتها في حال انضمت إلى الميليشيات الشيعية وخاصة الإيرانية و”حزب الله”، وهو ما ضمنه مرسوم وافق عليه بشار الأسد في نيسان 2017، وتضمن منع توقيف أي مقاتل ترك جيش النظام وانضم للميليشيات الإيرانية ريثما يتم تسوية وضعه.

تعويضات القتيل

إهمال جنود النظام لم يتوقف عند هذا الحد، إذ يدفع الأخير لذوي الجندي الذي قُتل دفاعاً عن بشار الأسد في المعارك مبلغاً يبدأ من 500 ألف ليرة (أقل من 1000 دولار) وهذا المبلغ لا يكفي مصروف لعائلته لمدة ثلاثة أشهر، وتصل التعويضات لنحو مليون ليرة سورية في حال كان القتيل ضابطاً.

وفي المقابل فإن القتيل في ميليشيا “حزب الله” يحصل على تعويض لا يقل عن 20 ألف دولار لعائلته، وفقاً لما كشفته زوجة أحد قتلى الميليشيا اللبنانية في تصريح لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وتتكفل الميليشيا أيضاً والداعمين بعائلة وأولاد القتيل وبتعليمهم، ويقارب هذا الرقم ما يحصل عليه القتيل الإيراني الذي يسقط في سوريا.

قليل من الطعام

يمثل الطعام جانباً آخر من سوء المعاملة التي يتلقاها عناصر النظام، وتعرضت مدخرات وحصص الجنود من الطعام للسرقة من قبل ضباط النظام، كحادثة السرقة الشهيرة التي حدثت في درعا في أبريل/ نيسان الماضي، وخلفت غضباً واستياء واسعين بين صفوف قوات النظام.

وأظهرت صور نُشرت مؤخراً الفارق الكبير بين الطعام الذي يحصل عليه المقاتل في صفوف النظام، مقابل الطعام الذي يحصل عليه المقاتل الروسي، إذ يقتصر طعام مقاتلي النظام على حبات معدودة من البطاطا ورغيف خبز رديء الصُنع، مقابل وجبات كاملة وطعام ساخن لمقاتلي الميليشيات الأجنبية في سوريا والجنود الروس.

وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن لدى إيران 18 ألف مقاتل في سوريا، هم من الميليشيات العراقية، والأفغانية، والإيرانية، بالإضافة إلى ميليشيا “حزب الله” اللبناني.