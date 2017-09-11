مليارات من جيوب المواطنين توفرها تمثيليةٌ عملية سطوٍ على شركة حوالات مرخصة

غيث علي: كلنا شركاء

بدأت أفرع شركة العنكبوت للحوالات النقدية المرخصة لدى حكومة النظام بالتهرّب من دفع الذمم المالية المستحقة للأشخاص المرسلة إليهم الحوالات، بداعي عملية سطوٍ تعرّض لها أحد مكاتب الشركة في اللاذقية.

وأثارت الحادثة ردود فعلٍ غاضبة لدى المودعين متهمين الشركة بأنها هي ذاتها من تقف وراء هذه العملية التي يرون أنها لا تتعدى مجرد تمثيلية مكّنت الشركة من توفير المليارات من الليرات السورية بحجة هذه العملية، بحسب مصادر موالية للنظام.

ووقعت العملية منذ أسبوع حين قالت الشركة إن شخصاً مسلحاً واحداً اقتحم مكتب الشركة في اللاذقية الذي يحوي نحو 15 موظفاً، وأجبرهم على تسليمه المبالغ النقدية الموجودة في المكتب دون الإعلان عن كميات هذه المبالغ.

وذهب موالو النظام إلى عدم تصديق هذه الرواية على اعتبار ان أي شخصٍ ما كان لينجح بالعملية إلا بالتنسيق مع الشركة ذاتها، خاصة قصة تزامنها مع عيد الأضحى الذي يعتبر موسماً لشركات الحوالات.

وفي الأيام القليلة الماضية التي سبقت عيد الأضحى، بدأ فرع شركة العنكبوت في حلب بالتهرب من تسديد الحوالات للمواطنين، بحجة تعرض الشركة للسطو، وعلت أصوات المواطنين للمطالبة بالحوالات دون جدوى، لتردّ الشركة بإغلاق أبوابها في حلب.