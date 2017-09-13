أقوى 21 اقتصاداً في العالم بحلول 2030

اقتصادات ناشئة ستتحدى الهيمنة الأميركية والصينية

كلنا شركاء: بيزنس انسايدر- ترجمة عبد الاله مجيد- ايلافستبدأ اقتصادات ناشئة احتلال مراكز متقدمة بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030 نتيجة نموها بمعدلات متسارعة، كما افاد تقرير أخير.

ويتوصل التقرير الذي أعدته شركة برايس ووترهاوس كوبر العملاقة للخدمات المهنية الى ان اقتصادات ناشئة مثل الهند والبرازيل ستتحدى بصورة متزايدة الهيمنة الاقتصادية لاقتصادات الولايات المتحدة والصين فيما ستتراجع اقتصادات اخرى.

ويصنف التقرير اقتصادات البلدان حسب اجمالي انتاجها المحلي على اساس تعادل القدرة الشرائية الذي يُرمز له بالحروف PPP. وهو نموذج يحدد القدرة الشرائية وبالتالي قيمة العملة في ذلك البلد.

أدناه قائمة بأكبر 21 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030 حيث كل الأرقام الواردة بالدولار الاميركي وبقيم ثابتة.

21 نيجيريا، 1.794 ترليون دولار

20 باكستان، 1.868 ترليون دولار

19 مصر، 2.049 ترليون دولار

18 كندا، 2.141 ترليون دولار

17 اسبانيا، 2.159 ترليون دولار

16 ايران، 2.354 ترليون دولار

15 ايطاليا، 2.542 ترليون دولار

14 كوريا الجنوبية، 2.6512 ترليون دولار

13 المملكة العربية السعودية، 2.755 ترليون دولار

12 تركيا، 2.996 ترليون دولار

11 فرنسا، 3.377 ترليون دولار

10 بريطانيا، 3.638 ترليون دولار

9 المكسيك، 3.661 ترليون دولار

8 البرازيل، 4.439 ترليون دولار

7 المانيا، 4.707 ترليون دولار

6 روسيا، 4.736 ترليون دولار

5 اندونيسيا، 5.424 ترليون دولار

4 اليابان 5.606 ترليون دولار

3 الهند، 19.511 ترليون دولار

2 الولايات المتحدة، 23.475 ترليون دولار

1 الصين، 38.008 ترليون دولار