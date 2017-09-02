(الإغاثة التركية) تعتزم توزيع الأضاحي على 250 ألف شخص بسوريا

إحدى أكبر الجمعيات الخيرية في تركيا

كلنا شركاء: براق قراجة أوغلو- الأناضول

تعتزم هيئة الإغاثة الإنسانية التركية “İHH” توزيع لحوم أضاحي على قرابة 250 ألف شخص داخل سوريا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريح صحفي، قال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي الخاص بأنشطة المساعدات لسوريا في الهيئة “ذبحنا الأضاحي وسنسلم لحومها لقرابة 250 ألف شخص داخل سوريا، خلال أيام العيد”.

وعن المناطق التي سيجري توزيع اللحوم فيها، أضاف طوسون “سيجري توزيع اللحوم في إدلب وريفها، إلى جانب ريف حلب (شمال) وحمص وحماة (وسط)، والغوطة الشرقية (بريف دمشق)”.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي أيضا على 5 آلاف من المحتاجين في منطقة “درع الفرات” (شمالي حلب) في اليوم الأول للعيد.

وهيئة الإغاثة الإنسانية، إحدى أكبر الجمعيات الخيرية في تركيا، وتقدم المساعدات للمحتاجين داخل وخارج البلاد، فضلاً عن إقامتها العديد من المشاريع التنموية.