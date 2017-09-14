انخفاضٌ كبيرٌ بأعداد اللاجئين في مخيم الزعتري… فما السبب؟

إياس العمر: كلنا شركاء

شهدت المناطق المحررة من محافظة درعا عودة أكثر من 75 ألف نازحٍ ولاجئٍ منذ مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك عقب الإعلان عن الهدنة.

وتُعتبر موجة العودة الأخيرة هي الأكبر من نوعها خلال السنوات الست الماضية، وهذا ما رتب تحدياتٍ جديدةٍ على المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق المحررة.

سكان الزعتري يعودون إلى الداخل

وقال الدكتور إبراهيم الجباوي مدير (الهيئة السورية للإعلام)، إنه في نهاية العام 2014 كان عدد سكان مخيم (الزعتري) للاجئين السوريين شمال الأردن يبلغ 150 ألف نسمة، ومنذ مطلع العام 2015 بدأت عمليات طلب العودة إلى المناطق المحررة من الجنوب السوري، وقد وصل العدد الشهر المنصرم إلى 60 ألف نسمة هم سكان المخيم، أي بانخفاض 65 في المئة عما كان عليه سابقا.

وأضاف الجباوي في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن جزءً من الـ 60 ألف نسمة الذين بقوا في المخيم عادوا إلى المناطق المحررة خلال شهر آب/أغسطس، وذلك نتيجةً لانخفاض منسوب العنف الممارس من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له، وتوقف الطيران الحربي الروسي ومروحيات النظام عن استهداف المناطق المحررة في درعا، ما شجع هؤلاء اللاجئين على العودة إلى مدنهم وبلداتهم.

وأكد أن اللاجئين السوريين باتوا يفضلون العيش في المناطق المحررة على العيش في المخيمات، مشيراً إلى أن موجة العودة شملت أيضاً سكان مخيمات (الأزرق ـ الإماراتي)، بالإضافة للّاجئين الذين يعيشون خارج هذه المخيمات في مدن وبلدات الأردن، ويصل عددهم إلى 700 ألف لاجئ.

ولفت مدير (الهيئة السورية للإعلام)، إلى أن أهم أسباب عودة اللاجئين إلى المناطق المحررة، هو انخفاض تكاليف المعيشة، ووجود سبل للعيش في هذه المناطق، ومنها الزراعة، كون معظم أهالي هذه المناطق مزارعون، كما أن مفوضية الأمم المتحدة تمنح كل لاجئ مبلغ 10 دنانير أردنية بشكل شهري، وهذا المبلغ هو ثمن كيلو غرام واحد من اللحم في الأردن، بينما في سوريا هذا المبلغ والذي يعادل 7500 ليرة سورية، يسدّ رمق أسرة كاملة لأسبوع.

العودة من السويداء

وأشار الناشط سامي الأحمد إلى أن أكثر من 15 ألف نازح من محافظة درعا في السويداء عادوا إلى ريف درعا الشرقي منذ مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، وذلك لمجموعة من الأسباب، أهمها الخوف من عمليات الخطف التي تتم من قبل الميلشيات الموالية للنظام، والتي تُجبر هؤلاء النازحين على دفع الفدية المالية، بالإضافة لانخفاض منسوب العنف في المناطق المحررة من محافظة درعا.

وأضاف الأحمد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عدد النازحين من درعا في السويداء في الوقت الحالي يتجاوز الـ 100 ألف نسمة، ومن المرجح أن يعود معظمهم قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري.

وأشار إلى أن تكاليف المعيشة في المناطق المحررة من محافظة درعا تُعتبر أقل بالنسبة للنازحين، فالأسعار في المحافظتين متقاربة، ولكن يبقى إيجار المنازل والذي وصل في الفترة الأخيرة إلى 30 ألف ليرة سورية شهرياً، وهذا المبلغ يعادل الدخل الشهري للأسرة السورية.

المجالس المحلية تتحمل العبء الأكبر

منير قداح، ناشط في منظمات المجتمع المدني، قال إن عودة النازحين واللاجئين السوريين الغير مسبوقة من مخيمات الأردن ومن محافظة السويداء، بالإضافة لمناطق سيطرة النظام بدرعا، شكلت ضغطاً كبيراً على المناطق المحررة، كونها أتت بشكل مباشر بعد الإعلان عن الهدنة، ودون إعطاء أي فرصة للمجالس المحلية والمنظمات للتجهيز.

وأضاف قداح في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن المشكلة الأكبر كانت في توفير مادة (الخبز)، ولاسيما أن هذه المادة تُعتبر من المواد المدعومة من قبل المجالس المحلية، ويتم تقديم 30 في المئة من احتياجات المناطق المحررة من منظمة (وتد) بشكل مجاني، بينما يوفر مجلس (محافظة درعا الحرة) قرابة 50 في المئة من مادة الطحين بشكل مدعوم عن طريق (مكتب الحبوب)، والجزء الثالث يتم شراؤه بشكل حر من قبل المجالس المحلية، وزيادة نسبة سكان المناطق المحررة بنسبة تصل إلى 16 في المئة عما كانت عليه مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، شكلت ضغطاً وأدت إلى ارتفاع ثمن (كيس) الخبز في المناطق المحررة إلى 250 ليرة سورية، وهذا الخبز غير (مدعوم).

وأشار إلى أن المشاكل وصلت إلى قطاع الخدمات ولاسيما المياه، فالمجالس المحلية في معظم المناطق المحررة هي من تقوم بتوفير المياه عبر (صهاريج) للأهالي، كما يعاني القطاع الطبي من المشاكل، ومن المتوقع أن يشهد القطاع التعليمي مشاكل مشابهة.