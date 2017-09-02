ديمستورا: ما نشهده بداية نهاية الحرب في سوريا

سامية لاوند: كلنا شركاء

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، “إن ما نشهده بداية النهاية للحرب وبداية السلام في سوريا”، معتبراً أن “تحقيق السلم في البلاد يحتاج ضمانات تُشكّل نقطة التحدي الحقيقي”.

وجاء ذلك في مقابلة للمبعوث الأممي إلى سوريا، مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يوم أمس الجمعة (1 آب/أغسطس).

وأضاف ديمستورا بأنه “ليس من مصلحة أحد عودة داعش في سوريا”، مشيراً إلى أن حلفاء بشار الأسد في موسكو “يريدون حتماً استراتيجية خروج”، مؤكداً “نقترب من تفاهم (..) ما نحتاجه هو إنهاء الأمر بشكل دائم، لا مجرد إنهاء الصراع وحسب”.

كما ونوه ديمستورا إلى أن “هناك ثلاثة مناطق في سوريا لا تزال أبعد ما تكون عن الاستقرار؛ وهي الرقة، ودير الزور، وإدلب”، وأكد حديثه أنه “بعد هذه المناطق ستحين اللحظة الحقيقة، وهي مسألة ستحسم خلال بضعة أشهر”.

وأشار إلى أنه “إذا قدم المجتمع الدولي المساعدة للمعارضة والحكومة، والضغط على الأخيرة لقبول تفاوض حقيقي، فإنه يمكن إجراء انتخابات في سوريا خلال سنة واحدة”.

وكانت الناطقة الرسمية لغرفة عمليات (غضب الفرات) جيهان شيخ أحمد قد أعلنت في بيان كتابي بمناسبة عيد الأضحى أن 65% من مدينة الرقة في قبضة غرفة العمليات، “تتضمن ١٤ حي محرر وهي: حي السباهية، الرومانية، حطين، الكريم، القادسية، اليرموك، نزلة الشحادة، هشام عبد الملك، المشلب والصناعة، البتاني (الرقة القديمة ضمنها حي المنصورة وحي الرافقة) وحي الدرعية، إضافة إلى ستة أحياء ما زالت الاشتباكات مستمرة فيها”.

وقال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لوكالة “فرانس برس”، إن قواته سيطرت اليوم الجمعة على كامل المدينة القديمة في الرقة بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وبدأت حملة غضب الفرات يوم 5 تشرين الثاني من العام الماضي، وأعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية عن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة عبر سيطرتها على ريف الرقة الشمالي.