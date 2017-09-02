دعوة دولية لتسوية سورية تمنع عودة التطرف

للمرة الأولى… مناطق «خفض التصعيد» تحتفل بعيد الأضحى

كلنا شركاء: طه عبد الواحد- الشرق الأوسط

خرج السوريون للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك لأول مرة في مناطق «خفض التصعيد» الأربع، في وقت ظهرت فيه دعوات دولية إلى ضرورة إنجاز «تسوية شاملة» تسمح بعودة اللاجئين وتمنع عودة التطرف.

وقال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في حديث إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أمس: «ما نراه في رأيي هو بداية نهاية هذه الحرب. وما نحتاج لضمانه هو أن يكون هذا بداية للسلام»، محذرا من احتمال عودة المتطرفين، كما حدث في العراق، في غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفاؤله إزاء الوضع في سوريا، وقال إن مقدمات برزت مؤخرا، تشير إلى تحسن الوضع في سوريا، داعيا دولاً حليفة للمساهمة في إعمار البلاد.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن فرنسا تريد تنظيم مؤتمر في لبنان في مطلع 2018 حول عودة اللاجئين إلى سوريا.

بدوره، أكد الحريري لصحيفة «لو موند» أن الأسد «يجب أن يرحل»، مضيفا أن «اللاجئين لن يعودوا ما دام النظام موجودا».