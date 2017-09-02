(قسد) تعلن سيطرتها على 65 في المئة من الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مساء أمس الجمعة عن سيطرتها على 65 في المئة من مساحة مدينة الرقة، خلال المعارك المستمرة منذ ثلاثة أشهر ضدّ تنظيم “داعش” في أهم معاقله.

وأصدرت (قسد) بياناً حمل توقيع الناطقة الرسمية باسم غرفة عمليات غضب الفرات جيهان الشيخ أحمد، قالت فيه إن “65 بالمئة من مدينة الرقة محرر وتتضمن 14 حياً محرراً”.

وأعلنت الشيخ أحمد خلال بيانها أمس عن فرض (قسد) لسيطرتها على حي الرقة القديمة وحي الدرعية، معتبرةً أنهما كانا من “أقوى قلاع داعش الاستراتيجية داخل المدنية”، واستمرت المعارك فيهما أكثر من شهر.

وأضاف البيان: “استطعنا بفضل تضحيات قواتنا إنجاز انتصار آخر ضمن حملة غضب الفرات في معركتها الكبرى لتحرير مدنية الرقة 65 بالمئة محررة تتضمن 14 حياً محرراً وهي: حي السباهية وحي الرومانية وحي حطين وحي الكريم وحي القادسية وحي اليرموك وحي نزلة الشحادة وحي هشام عبد الملك وحي المشلب والصناعة وحي البتاني (الرقة القديمة ضمنها حي المنصورة وحي الرافقة ) وحي الدرعية”.

وحول مناطق الاشتباكات، لفتت الناطقة باسم “غضب الفرات” إلى أن الاشتباكات تتركز في ستة أحياء (حي المرور وحي البريد وحي النهضة وحي الأمين وحي الروضة وحي الرميلة).

وقالت (قسد) أمس إنها تمكنت من قتل 18 عنصراً من “داعش” إثر محاولتهم في الخروج من الحصار المطبق عليهم في كل من حيي الدرعية والمرور غربي الرقة.