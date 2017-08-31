التحالف الدولي: لن نسمح بوصول قافلة (داعش) إلى حدود العراق

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أكدت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن القافلة التي تضم عناصر “داعش” داعش وعائلاتهم لإجلائهم من الحدود اللبنانية إلى الحدود العراقية، ما زالت في الصحراء السورية بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف في بيان له أمس الجمعة إن القافلة لم تتمكن من الارتباط مع أي من عناصر التنظيم في شرق سوريا.

وأضاف “نحن مستمرون في مراقبة القافلة وسنستمر في تعطيل تحركها شرقا للارتباط مع أي عناصر أخرى من داعش وسنستمر في ضرب أي عناصر من التنظيم تحاول التحرك نحوها”، بحسب البيان الذي نقلته وكالة “رويترز”.

وكان التحالف الدولي قد استخدم ضربات جوية لمنع القافلة من العبور إلى منطقة أساسية يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية – العراقية.

الكولونيل ريان ديلون المتحدث باسم التحالف،أوضح أيضاً “تحركت هذا الصباح (الجمعة) ثم توقفت… لا أعلم إن كانوا توقفوا في استراحة أم كانوا يحاولون معرفة ماذا سيفعلون”.

وقال التحالف في بيانه إنه طلب من روسيا إبلاغ حكومة النظام بأنه لن يسمح للقافلة التي تتألف من 17 حافلة بمواصلة التحرك شرقا صوب الحدود العراقية.