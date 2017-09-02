الدفاع الروسية: قوات النظام تتقدم نحو دير الزور بدعم طيراننا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي، تتقدم “بنجاح” باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عناصر تنظيم “داعش” يتصدون ويحاولون منع تقدم قوات النظام باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون.

وأشارت الدفاع الروسية أن سلاج الجو التابع لها دمر خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أهدافا لتنظيم داعش في دير الزور، منها مستودعات ذخيرة، ومدرعات وسيارات وأسلحة، “خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات بتدمير 9 آليات مدرعة، بينها دبابتان، وستة مدافع وراجمة صواريخ إضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ونقطة قيادة، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطائرات الروسية (سو 34) و(سو 35) دمرت الأهداف التابعة لداعش بعد أن تم رصدها، و”يستغرق تحديد الأهداف وتدميرها عدة دقائق”، بحسب البيان الذي أشار أيضاً إلى استهداف موكب لداعش على طريق دير الزور – الرصافة، مؤلفا من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلاً عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون.