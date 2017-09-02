النظام يطلق سراح معتقلين بموجب صفقة الطيار الأسير

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أطلقت قوات النظام مساء أمس الجمعة سراح عشرات المعتقلين من منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق، ضمن صفقة تبادل الطيار علي الحلو الذي كانت تحتجزه كتائب الثوار وسلمته للأردن الذي سلمه بدوره للنظام.

وبثّ “جيش أسود الشرقية” العامل في منطقة البادية، شريطاً مصوراً يظهر لحظة وصول المعتقلين والمعتقلات الخارجين من سجون النظام إلى المنطقة.

وتنص صفقة التبادل، بحسب كتائب الثوار، على إطلاق سراح 100 معتقلٍ ومعتقلة من سجون النظام، إلا أن كتائب الثوار لم توضح العدد الذي أُفرج عنه بالفعل.

وتنص الصفقة أيضاً على أربعة بنود أخرى، أولها عدم قصف الطيران الروسي للشريط الحدودي مع الأردن، وثاني البنود يقضي إبعاد الميليشيات الطائفية بعمق 40 كيلومتراً عن الساتر الحدودي.

ويؤكد البند الثالث على إطلاق سراح الـ 100 معتقل، والرابع يقضي بالإفراج عن عائلاتٍ اعتقلتها قوات النظام على خلفية أسر الطيار، أما البند الخامس فيقضي بفتح الطريق الواصل بين القلمون الشرقي والبادية أمام قافلة لكتائب الثوار.

https://youtu.be/G6ednohc8NE