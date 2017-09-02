مجلس سوريا الديمقراطية يطلق أول قناة فضائية ناطقة باسمه

زياد عدوان: كلنا شركاء

أطلقت الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة في محافظة الحسكة، مساء يوم الجمعة 31 أغسطس أول قناة فضائية ناطقة باللغة العربية للترويج لمشروع الفيدرالية وتبني أفكار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من خلال برامجها التي ستبث عبر القناة والتي تتخذ من محافظة الحسكة مقرا لها، وتبث القناة على قمري نيل سات و إكسبريس.

ويتم تمويل القناة الفضائية والتي تحمل اسم “اليوم” من قبل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الجناح السياسي لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية والتي يعتبر عمودها الفقري وحدات حماية الشعب YPG الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

واستغرق العمل على تجهيز قناة اليوم الفضائية ما يقارب نحو سنة كاملة بعد تجاوز الصعوبات التي واجهت افتتاح القناة.

ولم تحصل القناة الجديدة على ترخيص من قبل النظام بالرغم من تواجده في محافظة الحسكة.

مسؤول في الإدارة الذاتية قال لـ “كلنا شركاء”: “إن قناة اليوم الفضائية هي أول قناة ناطقة باللغة العربية وستبث من مقاطعة الجزيرة، وهي من منجزات ثورة روجآفا، وهي مخصصة لتبني مشروع الأمة الديمقراطية وفيدرالية شمال سوريا”.

وتعتبر قناة اليوم الفضائية أول قناة تابعة لمجلس سوريا الديمقراطية والذي يضم العديد من الأحزاب والهيئات والمؤسسات السياسية الكردية في سوريا وخصوصا في شمالها، ومن خلال إطلاق القناة ومباشرة بثها التجريبي منذ مساء يوم الجمعة الماضي يكون مجلس سوريا الديمقراطية قد أطلق قناته الأولى في مناطق سيطرته بالرغم من تواجد النظام في محافظة الحسكة والتي دخلت ضمن تنظيم ما يعرف بالمقاطعات الثلاثة.