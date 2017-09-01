دعاءٌ لبشار الأسد وجيشه من صعيد عرفات

سامية لاوند: كلنا شركاء

انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت (2 أيلول/ سبتمبر) شريطاً مصوراً لفتاة سورية في صعيد عرفات بمكة المكرمة، وهي تدعو بالنصر لـ “سوريا الأسد وجيشها على الأعداء”.

واعتبر العديد من النشطاء “الفيسبوكيين” الدعاء “غير مستجاب” داعين إياها إلى تطبيق نظام الدعاوي هذا على جبل قاسيون بمدينة دمشق، وذهب آخرون إلى القول بأنها “ضيعت الحج وثوابه، فالدعاء للظالم كفر وإشراك”.

وقال منتقدو هذا الدعاء إن بشار الأسد يحاول تثبيت أركان حكمه بمحاربة القيم الإسلامية، فتهمة “الإرهاب” جاهزة لكلّ من يظهر لديه التزامٌ دينيّ، حتى علت الأصوات في الوسط الموالي مطالبةً بإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج في سوريا، عدا عن محاولات التمييع التي يمارسها نظامه لكل المؤسسات الدينية في البلاد وعلى رأسها مؤسسة الفتوى بزعامة أحمد حسون الجاهزة لتوزيع الفتاوى على مقاس بشار الأسد.

ويعد يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين إذ أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على صعيد عرفات في ركن الحج الأعظم.