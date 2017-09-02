مارون مارون: أسئلة للتاريخ

مارون مارون: موقع القوات اللبنانية

مجموعة من الأسئلة السهلة تتضمن إجابات مستترة غير مكتوبة، وعلى الرغم من ذلك، تبقى الاجابات واضحة وضوح الشمس، هذه الأسئلة تتمحور حول ما جرى في الجرود وتبيّن حقائق ثابتة ومدموغة، كما تبرهن بالملموس زيف الصفقة التي تمت والتناغم الكبير بين رفاق السلاح والهدف المنشود.

۱- كيف دخل مسلحو “داعش” و”النصرة”؟الأراضي اللبنانية ومَن سهّل دخولهم، وما هي الطرقات التي سلكوها؟

٢- مَن الذي أمّن لهم شرائح الخليوي والمازوت والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية ووسائل التدفئة طيلة فترة احتلالهم للجرود؟

٣- مَن الذي أطلق النار على المفاوضين للإفراج عن العسكريين الأسرى ومَن عرقل عملية التبادل منذ لحظة وقوعهم في الأسر؟

٤- مَن الذي حاول توريط الجيش بقصف عرسال ودخولها بالحديد والنار واقتحام 120 ألف بين مقيم ولاجئ بهدف دحر الإرهاب؟

٥- مَن الذي اعترض في العام 2014 على مبدأ التفاوض مع الإرهابيين معتبراً أنه لا يجوز الخضوع لشروطهم؟

٦- تلقى أبو مالك التلي من احدى الدول مبلغ 30 مليون دولار للخروج من جرود عرسال بدون مقاومة، فكم كانت حصة ميليشيا “حزب الله” و”جيش النظام”؟

٧- لماذا سلّم إرهابيو “داعش” أنفسهم إلى مليشيا وليس إلى جيش نظامي؟

٨- لماذا لم يعامل “داعش” أسرى الجيش كما عامل أسير “حزب الله” بحيث حفظه برمش العين ودمعها؟

– الأمن العام اللبناني كان على بيّنة بتصفية الجنود في شباط 2015 وأن جثامينهم دُفنت في وادي الدب، فلماذا التفاوض ما دام الجنود باتوا شهداء؟ وما الحاجة لمثل هذا الاتفاق؟

۱۰- مَن هي الجهة التي أعطت الأوامر للجيش بوقف العملية والتزام عدم إطلاق النار؟

۱۱- ما دام التفاوض هو سيّد الساحات سواء مع “النصرة” أو مع “داعش”، لماذا لم يتم التفاوض حول المطرانين والصحافي سمير كساب لاستردادهم؟ أو أنكم على معرفة باعتقالهم لدى النظام؟؟

۱٢- لماذا يصر “السيد” على أن التنسيق كان قائماً بين “الجيش اللبناني” من جهة وبين مليشيا “حزب الله” و”جيش النظام” من جهة ثانية؟ على الرغم من نفي قيادة “الجيش” أكثر من مرة؟

وإخيراً، لماذا استبق “السيّد” إعلان

النصر وحدد يوماً للإحتفال، حتى قبل تسلم جثامين جنود الجيش اللبناني وقبل البدء بإجراءات فحوص الحمض النووي للتأكد من صحة المعلومات؟

لما كل هذا الاستعجال؟ للتشويه والتمويه أم للتضليل؟؟

أسئلة سهلة إنما الإجابة عنها صعبة لأنها ممهورة بحبر الحقيقة… والسلام.

مارون مارون رئيس دائرة الإعلام الداخلي في القوات اللبنانية