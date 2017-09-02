من الحبّ ما قتل… الشرطة الكورية تنقذ سورياً حاول الانتحار

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية عن إنقاذها شاباً سورياً لاجئاً حاول الانتحار من فوق أحد الجسور، وذلك لأنه سيجبر على العيش من دون “حبيبته”.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الشرطة في مدينة بوسان قولها إنها تلقت بلاغا من رجل أجنبي، قال فيه إنه سيقوم بالانتحار بالقفز من جسر، ويريد أن يموت، فما كان منها إلا الإسراع للإمساك بالرجل وإنقاذه، بعد أن كان معلقا على حافة الجسر لمدة تتراوح بين 3 – 5 دقائق.

وذكرت الشرطة أن الرجل الأجنبي هو لاجئ سوري شاب، وصل إلى كوريا الجنوبية في أيار العام الماضي، ويعمل بأجر يومي.

وأوضحت الشرطة ان الرجل السوري، قال لهم أن حبيبته أصبحت مقيمة غير شرعية بسبب تجاوزها فترة الإقامة المسموح بها، وأنه لا يستطيع العيش معها دون عقد شرعي، لأن ذلك يخالف الدين الإسلامي والعرف.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت في تحقيق لها مؤخرا، أن اللاجئين السوريين في كوريا الجنوبية يعيشون “مجهولين”، ولا يكترث بهم أحد، بل يعاملون بجفاء.

وقدرت الصحيفة عدد السوريين في كوريا الجنوبية بـ 670 شخصًا، وتمنحهم السلطات بكوريا الجنوبية تأشيرة إنسانية، وهي وثيقة قابلة للتجديد سنويًا، إلا أنها لا تخولهم الحصول على عمل، وعلى ميزات عديدة مفتوحة أمام اللاجئين المعترف بهم في كوريا، كالرعاية الصحية ولم شمل عائلاتهم.