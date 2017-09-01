الأمم المتحدة: قلقون من أوضاع سجناء إيرانيين مضربين عن الطعام

كلنا شركاء: رصد

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، عاصمة جهانجير، إيران للتوصل إلى حل لإضراب سجناء عن الطعام منذ فترة طويلة احتجاجا على ظروف احتجازهم ونقلهم المفاجئ لقسم شديد الحراسة.

وقالت جهانجير في بيان “أشعر بقلق عميق من تقارير عن الحالات الصحية المتدهورة للسجناء المضربين عن الطعام وعن أن تعذيبهم وإساءة معاملتهم استمرت منذ نقلهم”. وقال مكتبها إن 18 سجينا على الأقل من بين العدد الإجمالي البالغ 53 معروف أنهم مضربون عن الطعام.

وتقول المعارضة الإيرانية إن السجناء السياسيين في سجن جوهر دشت كرج دخلوا اليوم السبت (2 ايلول/سبتمبر) اليوم الخامس والثلاثين من إضرابهم عن الطعام، وحسب التقارير الموثوقة بها هناك يعيش عدد من السجناء المضربين عن الطعام “حالة وخيمة”.

ولفتت المعارضة إلى أن السجناء خاضوا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على هجوم شرطة الحرس الخاص عليهم لنقلهم القسري إلى قاعة رقم 10 منذ يوم الأحد 30 تموز /يوليو …

ودعا السجناء في اليوم الثلاثين من إضرابهم دعوا جميع المواطنين إلى التضامن مع حراكهم من أجل الحصول على حقوقهم العادلة مناشديهم لمناصرتهم بوجه هذه الأعمال التعسفية وانتهاكات الاستبداد الديني الحاكم على إيران أيضاً.

وذكرت المعارضة الإيرانية في رسالةٍ وصلت “كلنا شركاء” عبر البريد الالكتروني أن “الولي الفقيه للنظام الإيراني” أمر بمنع دخول الأطباء لمعاينتهم، كما امتنعت السلطات عن نقل أي سجين إلى المستوصف، وحسب ما يقول عوائل السجناء المضربين عن الطعام فإنهم يعيشون حالياً الضعف الشديد الجسدي حيث كان أحد السجناء المضربين عند اللقاء يرتجف بشدة من شدة الضعف.