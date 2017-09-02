(منصة موسكو) تنتقد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات

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انتقدت منصة موسكو المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، واتهمته بمحاولة قتل عملية جنيف، داعية إلى تحييده وإبعاده عن العمل السياسي.

وقال مهند دليقان رئيس وفد منصة موسكو في تصريحٍ لوكالة “روسيا اليوم”، إن رياض حجاب اعتبر في لقاء عبر سكايب مع عدد من منظمات المجتمع المدني في مدينة بصرى الشام بريف درعا أن “العملية السياسية في جنيف وصلت إلى طريق مسدود”، محذراً في الوقت نفسه الفصائل العسكرية من “الانجرار وراء المصالحات” التي وصفها بـ”الفخ الروسي”.

وقال دليقان إن حجاب في محادثة سكايب نفسها، حذّر الفصائل العسكرية من “الانجرار وراء المصالحات” التي وصفها بـ”الفخ الروسي”.

وأشار دليقان إلى أن هذا الإعلان تزامن مع حدثين آخرين: الأول هو مبادرة “المجلس الإسلامي السوري” لتشكيل “جيش وطني موحد”، وتبنت تلك المبادرة “الحكومة المؤقتة” التابعة للائتلاف.

والثاني ما قيل عن قطع غرفة الموك المساعدات عن فصيلي “أسود الشرقية” و”كتائب الشهيد أحمد العبدو” المقاتلين في الجنوب السوري، وفي مناطق من البادية.

وذهب دليقان إلى أن قراءة ما بين سطور تصريحات المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، تفيد إعلاناً من طرف واحد عن الرغبة بإنهاء مساري أستانا وجنيف معاً، والعودة نحو خيار إسقاط النظام بالقوة العسكرية.

واعتبر دليقان أن “الطريق مسدود بوجه حجاب وأمثاله، لأن من اختار إطلاق الشعارات غير القابلة للتحقيق وتدفيع الشعب السوري ثمنها سيسد طريقه في نهاية المطاف”.

وجاءت دعوات منصة موسكو بعد تصريحات حجاب التي أكد فيها أن الهيئة متمسكة بشرط رحيل بشار الأسد قبل الشروع بأي عملية سياسية في سوريا، على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها الهيئة في هذا الصدد.

كما أكد منسق الهيئة العليا للمفاوضات للفعاليات في درعا أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأن الاجتماعات التي تتم هي عبارة عن استغلال للدبلوماسية لتحقيق بعض المصالح الدولية، ولتغطية ديمستورا على فشله في إدارة ملف المفاوضات بين النظام والهيئة العليا.