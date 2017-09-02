فصائل البادية تعلن انضمامها لمبادرة (الجيش الوطني)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن كل من فصيلي “جيش أسود الشرقية” وقوات “أحمد العبدو” اليوم السبت، دعمهما مبادرة المجلس الإسلامي السوري بتشكيل جيش وطني موحد، والتي تبنتها الحكومة السورية المؤقتة من خلال الدعوة إلى تأسيس وزارة دفاعٍ للثورة السورية.

وأصدر الفصيلان المقاتلان في البادية بيانين مستقلين يباركان فيه هذه المبادرة التي سبق وأن دعمتها نحو 10 فصائل بينها حركة أحرار الشام الإسلامية.

وأكدت قوات “العبدو” في بيانها تأييدها التام لهذه المبادرة وأي مبادرة وطنية تدعو لتشكيل كيان عسكري موحّد يضم كافة فصائل الجيش الحر على كافة الأراضي السورية، مجددةً الدعوة إلى “جيش وطني موحد”.

ودعا البيان إلى انضمام المنشقين عن جيش النظام من ضباط وصف ضباط وعناصر إلى هذا الكيان الوطني الموحد.

كما أعلن “أسود الشرقية” في بيانٍ نشره على “تويتر” تأييده الكامل للمبادرة التي أطلقها المجلس الإسلامي السوري المتمثلة في تشكيل جيش وطني موحد، مؤكداً استعداده للانضمام إلى هذا “الجيش” القادر على تنفيذ رؤيته بعيداً عن الضغوط الخارجية.