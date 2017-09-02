(حزب الله) يناشد لحماية قافلة (داعش) من القصف الأمريكي

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

ناشد “حزب الله” اللبناني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع أمريكا من قصف قوافل تحمل عناصر من تنظيم “داعش” وعائلاتهم من الحدود اللبنانية إلى شرقي سوريا، بموجب اتفاق أبرمه الحزب ونظام بشار الأسد مع التنظيم مؤخرا.

جاء ذلك في بيان لحزب الله بثته قناة المنار التابعة للحزب قال فيه إن سلاح الجو الأميركي يمنع الباصات التي تنقل مسلّحي داعش وعائلاتهم من التحرّك وتحاصرها وسط صحراء دير الزور، مشيراً إلى أنه إذا استمرّت هذه الحال فإنّ الموت المحتّم ينتظر هذه العائلات التي بينها بعض النساء الحوامل.

وأكد الحزب أنّ “الدولة السورية وحزب الله وفيا بالتزامهما القاضي بعبور الباصات من منطقة سلطة “الحكومة السورية من دون التعرّض لها”، مضيفاً أن “الجزء المتبقّي من الباصات وعددها ستة، ما زالت داخل مناطق سلطة الحكومة ويبقى في دائرة العهدة والالتزام”.

وحمّل الحزب الأميركيين مسؤولية منع وصول المساعدة إلى الباصات، وأضاف “في حال تعرّضت الباصات للقصف سيؤدي الأمر إلى قتل المدنيين بمن فيهم من نساء وأطفال وكبار السن”.

وأشار الى أنه “أمام هذه الاحتمالات فإن على ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التدخل لمنع حصول مجزرة بشعة”، دون مزيد من التفاصيل عن عدد المسلحين وعائلاتهم.

وادعا “حزب الله” أن الهدف الأميركي من هذا التصرّف شيء آخر لا صلة له بمحاربة داعش، متهماً واشنطن بمساعدة أكثر من ألف مقاتل من داعش وخصوصاً الأجانب للهروب من تلّعفر إلى مناطق سيطرة الكرد.

وكانت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أكدت أن القافلة التي تضم عناصر “داعش” وعائلاتهم ما زالت في الصحراء السورية بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف في بيان له أمس الجمعة إن القافلة لم تتمكن من الارتباط مع أي من عناصر التنظيم في شرق سوريا، مضيفاً “نحن مستمرون في مراقبة القافلة وسنستمر في تعطيل تحركها شرقا للارتباط مع أي عناصر أخرى من داعش وسنستمر في ضرب أي عناصر من التنظيم تحاول التحرك نحوها”.

https://youtu.be/-srQIYvaX0Y