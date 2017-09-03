عشر ولايات ألمانية تدرس اللغة العربية في مدارسها

ذكرت مجلة “شبيغل” الألمانية أن عشر ولايات ألمانية من أصل ستة عشر ولاية تدرّس اللغة العربية في مدارسها، مضيفة أن الدروس موجهة بشل أساسي لأبناء المهاجرين الذين يتكلمون العربية كلغة أم.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

ذكرت مجلة “شبيغل” الألمانية أن عشر ولايات ألمانية من أصل ستة عشر ولاية تدرّس اللغة العربية في مدارسها، مضيفة أن الدروس موجهة بشل أساسي لأبناء المهاجرين الذين يتكلمون العربية كلغة أم. ومن بين الولايات المذكورة شمال الراين-فيستفاليا وبراندنبورغ وهسن وبرلين وهامبورغ وبريمن. وكما أعلنت ولاية السارلاند عزمها البدء بتدريس اللغة العربية في مدارسها.

ويشار إلى أن بعض الولايات الأخرى، مثل شليسفيغ هولسشتاين بادن-فورتمبورغ ومكلنبورغ فوربومرن وبافاريا، لا تقدم دروس لغة أجنبية بلغة البلدان التي ينحدر منها المهاجرون. وقامت ولاية بافاريا منذ عام 2004 وتدريجياً بإلغاء مثل تلك الدروس لصالح “دعم تدريس اللغة الألمانية”.