الحريري: أتمسك بعودة آمنة للاجئين

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لصحيفة «لوموند» أن الجيش اللبناني «هو من لعب الدور الأكبر في تحرير منطقة الجرود». وقال: «تختلف الآراء والمواقف في ما يتعلق بحزب الله ودوره في لبنان. ولكننا وصلنا إلى توافق: يتم وضع كل القضايا الإقليمية التي نختلف حولها جذرياً جانباً كي لا تؤثر في عمل الحكومة والدولة والاقتصاد».

وعما اذا كان يأسف لعدم وجود أعضاء «حزب الله» المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في المحكمة، قال: «أود أن أراهم في المحكمة. بالنسبة إلينا، تجسد هذه المحكمة العدالة حتى وإن لم تعجب بعضهم. نريد العدل والحقيقة، لن نتنازل. ستبقى المحكمة قائمة إلا أن الأمر يستغرق وقتاً أطول من محاكم دولية أخرى». وعن اتهام إسرائيل إيران بإقامة مصانع صواريخ سرية في لبنان لحزب الله، قال الحريري: «الإسرائيليون يعرفون جيداً أنه لا توجد مصانع للصواريخ في لبنان. مشكلتنا مع إسرائيل أن قادتها يتكلمون دائماً عن الحرب والأمن وليس عن السلام. ومن لبنان أطلق الملك الراحل عبدالله عام 2002 مبادرة السلام العربية. وماذا فعلت إسرائيل حيالها؟ لا شيء».

وعما إذا كان الطلب الأميركي تعزيز ولاية «يونيفيل» للضغط على «حزب الله «سيفاقم التوترات في لبنان، قال: «كنت في واشنطن في الربيع والتقيت الرئيس (دونالد) ترامب والكونغرس. بالنسبة إليهم، حزب الله هو حقاً مصدر قلق. سألتهم: هل لديكم مشكلة مع حزب الله أو مع الشعب اللبناني؟ الحرب ضد داعش أظهرت للجميع قدرة الجيش اللبناني. منذ زيارتي لواشنطن، تدرك الإدارة الأميركية في شكل أفضل ما نقوم به إزاء تعزيز كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الجيش، وسيتم الحفاظ على المساعدات الأميركية للجيش».

وعما اذا كان على اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم، قال الحريري: «في لبنان، يقول البعض أن علينا إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد لإعادة اللاجئين. انظروا إلى العراق والأردن ومصر! هذه الدول لها علاقات مع النظام السوري، ومع ذلك لم يعد اللاجئون إلى سورية. لن يعودوا إلى بلادهم طالما أن النظام موجود هناك. وطالما لم أُعطَ ضوء أخضر من الأمم المتحدة من أجل عودة آمنة للاجئين، لن أفعل أي شيء».

وطمأن رئيس الحكومة الى انه «ليس هناك أي قلق حول المصارف أو الليرة اللبنانية (…). زادت السياحة هذا الصيف بنسبة 15 إلى 20 في المئة».

وعن وقف المملكة العربية السعودية مساعداتها للجيش اللبناني واستثماراتها في لبنان، قال: «لم يكن في لبنان رئيس، وكانت هذه هي المشكلة. أوقف الجميع خططهم وليس السعودية فقط. واليوم تعود الأمور الى مجراها. إذا تمكنا من التعبئة حول خطة الاستثمار، فإن المال الخليجي سيعود. أول زيارة قام بها الرئيس عون بعد انتخابه كانت للسعودية. نعمل معهم لاستعادة الثقة وإعادة إطلاق صندوق المعدات العسكرية التابع للجيش اللبناني. وآمل بأن يحدث ذلك».