(المنحة التركية) تطلق تعلّم اللغة عن بعد، ومنظمة تطلق منحة تعلم اللغة اليابانية للسوريين

كلنا شركاء: ترك برس

أطلقت إدارة “المنحة التركية” (turkiyeburslari) على موقعها الخاص إمكانية التسجيل لتعلّم اللغة التركية ابتداءً من مستوى A1 وصولاً الى C2 للطلبة غير القادرين على الالتزام بتعلمها بشكل مباشر، أو المتواجدين خارج تركيا، مايتيح لهم تعلم اللغة التركية عن بعد من خلال متابعة الدروس بشكل مجاني عبر موقعها الإلكتروني مباشرة.

ويشار أن التسجيل متاح لجميع الطلبة الموزّعين في دول العالم لغاية نهاية العام 2017 من خلال رابط التسجيل التالي: https://turkce.yee.org.tr

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة جار (Japan Association for Refugees) بالتعاون مع عدة منظمات يابانية غير حكومية عن منحة دراسة اللغة اليابانية للطلبة السوريين المقيمين في تركيا في مدرسة مي سي (Meisei Institute of cybernetics)، والمعهد الدولي للّغة والثقافة اليابانية ICLC. حيث ستتيح المنحة للطلاب السوريين دراسة اللغة اليابانية لمدة عامين، مما يفتح لهم المجال لإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا في جامعات اليابان.

يشار أن المنحة ستغطي الرسوم الدراسية فقط، حيث سيتوجب على الطالب العمل لتغطية تكاليف الحياة والسكن، مع العلم أن منظمة جار ستساعده على ايجاد فرصة عمل مناسبة.

وقد فتح باب التسجيل في 31 أب/ أغسطس الماضي ويستمر لغاية 20 أيلول/ سبتمبر 2017. أما الإعلان عن المقبولين لإجراء المقابلة الأولى فسيتم في 2 تشرين الثاني/ أكتوبر 2017، وستجري المقابلة في غازي عنتاب وإسطنبول، حيث يمكن للطالب اختيار المركز الأقرب إليه، وذلك خلال 13 أو 16 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

أما إعلان المقبولين للمقابلة الثانية فسيجري من خلال برنامج سكايب مع المدراس اليابانية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، والإعلان عن المقبولين في المنحة في 31 من نفس الشهر.

ويمكن للطالب التقدّم للتسجيل على المنحة من خلال رابط التسجيل التالي:

https://docs.google.com/forms/d/12jmG8vQaufUDZn4b9AXQj_8pyGmCdCf-7sY17rK626E/edit