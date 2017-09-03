أربعة مصورين سوريين يعرضون مشاهد الحرب في مسابقة فرنسية

ومن المقرر أن تنظم فعاليات الجائزة الدولية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدينة بايو الفرنسية، بمشاركة 400 صحافي، من ضمنهم المصورون السوريون كرم المصري، زكريا عبد الكافي، براء الحلبي وأمير الحلبي، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس” التي يعمل المصورون الأربعة لصالحها.

وأفاد باتريك غومون رئيس بلدية المدينة، وهي أحد الأطراف من منظمي التظاهرة: “تمت برمجة لقاء يوم السابع من تشرين الأول ضمن معرض ملتيميديا غير مسبوق لوكالة فرانس برس يعرض أعمالهم. إن التقاط صور عن بلدك ومعاناة أهلك وإطلاع العالم عليها، أمر بالغ الصعوبة”.

إلى ذلك، اختارت لجنة تحكيم الجائزة 50 ريبورتاجاً مكتوباً أو مصوراً أو عبر فيديوهات، من أكثر من 330 عمل مشارك، وخصصت عشر جوائز تتراوح قيمتها من ثلاثة إلى سبعة آلاف يورو، علماً أن كبير مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية جيريمي بوين، يترأس لجنة التحكيم الدولية للجائزة.

وانطلقت الجائزة العام 1993 لمكافأة مراسلي الحرب على المجهود الذي يبذوله في تغطية النزاعات والمناطق الساخنة حول العالم. وستُنظم خلال أيام الجائزة سبعة معارض عن سوريا والعراق والحرب على المخدرات في الفيليبين والنزاعات المنسية وجنوب السودان، في حين ستتناول أغلب الريبورتاجات معركة الموصل بالعراق وسوريا واليمن وليبيا.

وكان الصحافي السوري محمد بدرة، المقيم في مدينة دوما، حاز على جائزة أفضل مصور صحافي شاب ضمن التظاهرة نفسها العام الماضي، عن أعماله في سوريا لصالح الوكالة الأوروبية للصور الصحافية “EPA”.

وكالعادة سيتم تدشين نصب للمراسلين الذين قتلوا في العام السابق للتظاهرة، كما سيتم تكريم الصحافي العراقي الكردي بختيار حداد الذي قتل في معركة الموصل.