رسالة دبلوماسية لوزير صومالي تكشف المسؤول الأول عن تزويد إيران بمادة اليورانيوم

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بعث وزير الخارجية الصومالي، يوسف جراد عمر، رسالة دبلوماسية إلى السفير الأميركي في الصومال، ستيفن شواترز، كشف فيها عن من يزود إيران باليورانيوم.

وكشفت الرسالة، عن قيام حركة الشباب الصومالية بتزويد إيران باليورانيوم من مناجم سيطرت عليها مؤخراً، مطالبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتحرك عسكري عاجل، لمنع حركة الشباب من نقل المزيد من اليورانيوم من المناطق التي استولت عليها إلى إيران، وذلك وفقاً لقناة “فوكس نيوز Fox News” الأميركية.

Somalia Seeks US Help, Says Militants Plot to Supply Uranium to Iran https://t.co/K3WV1qP5nm pic.twitter.com/Zbs3l2bMuy — New Delhi Times (@NewDelhiTimes) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧

في هذا السياق، نقلت القناة الأميركية عن السفير الصومالي في واشنطن، أحمد عوض، قوله إن الرسالة، التي صدرت من قبل وزير الخارجية، يوسف عمر، في الـ11 أغسطس/ آب الماضي، تحذر الإدارة الأمريكية من سيطرة الجماعات الإرهابية على أجزاء من البلاد والاستيلاء على “اليورانيوم”، مؤكدة أن “قوات حركة الشباب استولت على رواسب معتبرة من اليورانيوم في منطقة غالمودوغ، ونقلتها إلى إيران”.