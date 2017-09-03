خمسة جنودٍ للنظام يفرّون إلى مناطق الثوار في حلب

سامي الرج: كلنا شركاء

تمكنت فصائل الجيش السوري الحر في ثاني أيام عيد الأضحى مساء السبت (2أيلول/سبتمبر)، من تأمين انشقاق خمسة عناصر فروا من قوات نظام بشار الأسد من إحدى جبهات القتال بالقرب من مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقالت “المؤسسة الأمنية لمدينة جرابلس” في بيانٍ لها، إنها تمكنت من تأمين انشقاق خمسة عناصر لقوات النظام على أطراف قرية السكرية شرق مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات.

وأكدت المؤسسة الأمنية لـ “كلنا شركاء”، “أن التحقيق ما زال مستمراً، حيث سيتم نشر أسماء العناصر المنشقين وجميع تفاصيل المتعلقة بالعملية في وقت لاحق”.

وكانت “كتلة السلطان مراد”، تمكنت من أسر عنصر من مرتبات الفرقة 30 في الحرس الجمهوري التابع لنظام بشار الأسد، يوم الثلاثاء (15آب/أغسطس)، على جبهة الشماوية قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.