حبيب صالح: خطاب النصر!

حبيب صالح: كلنا شركاء

الى رئيس عصابة دمشق!!! كذبت يا ابن ابيك!!! كذبت يا ابن بائع الجولان! كذبت يا ابن مدمر حماه وجسر الشغور ومرتكب مجزرة تدمر, منذ اربعين عاما قبل الثورة , وقبل التفاوض! كذبت يا ابن قاتل حسن الخير وكمال جنبلاط وياسر عرفات و جورج حاوي وصلاح جديد ومحمد عمران ووهيب الغانم, ورياض طه وصبحي الصالح وحسن خالد وجبران التويني وسمير قصير ومي شدياق ,والعظيم رفيق الحريري!!

كذبت يا ابن قاتل الدكتور محمد الفاضل وحسن الخير وعبد العزيز الخير ورزان زيتونة وفائق المير! كذبت يابائع اسكندرون ! كذبت ياحفيد من طالبوا فرنسا بحماية طائفتك! كذبت ياعسكري في الحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني الفارسي! كذبت ياحذاء بوتين ,وطائراته التي ماتركت مترا سوريا في أرضك وبلادك التي تحكمها بالنار والموت ,الا وقصفته بناء على خطوطك الخضراء !! كذبت ايها القاتل الذي استدعى شعوبيي العالم ليقاتلوا عن حزب البعث الاسدي, تبعك !!

كذبت ياقاتل الأكراد وبائعهم ومجفف آبارهم ومهجرهم ومستبدل أسماء قراهم, ومفتن العشائر والكرد جميعا ليلجأوا إليك بعد أن تذابحت بهم ! ثم عدت وقبلت أحذيتهم ليعودوا للقتال معك !! كذبت ياقاتل الخلية الامنية لحساباتك الخاصة ومنها صهرك ووزير دفاعك وقادتك الأمنيين القطريين !! كذبت مفاوضا وكذبت “مقاتلا” وكذبت ديمقراطيا وكذبت سوريا وكذبت مسلما وكذبت بعثيا وكذبت رئيسا وكذبت انسانا وكذبت مفاوضا !!

أنا كتبت مرة وقلتها مرارا “” إنني أحسد المحتلين الصهاينة لأنهم وحدهم الذين ينعمون بروعة وجمال وينابيع ومنتجعات وجنان الجولان مجانا , ,ولا يرقبهم زوار الفجر الأسديون ,وأحسدهم لأنهم هم الذين آمنوا وأنسوا جيشك العفيش الذي فقد شرفه العسكري منذ الانسحاب في الجولان إلى الانسحاب من لبنان ! فما قاتل الاحتلال ,إنما قاتل الأدالبة والحمصيين والديريين والحمويين ,وأخرجهم من ديارهم وبلادهم, كما أخرج أبوك الفلسطينيين ومنظمة التحرير من تربل وطرابلس إلى تونس خارج حدود فلسطين التاريخية , لينعم المحتلون الصهاينة أبناء عمك ومرتجاك ورهانك ! لينعم المحتلون الصهاينة بالبقاء في فلسطين , كما عدت أنت على نهجه, فأحضرت الفرس والروس ليبقوا في سورية , فتبقى محتلة من قبل جيوش العالم كما كانت في عهد أبيك الخائن, وكما دعى جد أبيك سليمان عام 1926,لعن الله ذكره!!

ها هي سورية في عهدكم قد تفككت بسلاح جيشك وطائراته ومدفعيته ومحتليه ,والثورة لم يكن لديها أسلحة نوعية أو كيماوية أو جوية !ولم يك الثوار قادة البلد حتى يعدلوا أو يظلموا! ولم يكونوا وزراء حتى يستعففوا! ولم يكونوا رؤساء فروع أمنية وقادة سجون يعتقلون الناس !! أراد الثوار أن يقاتلوا نظامك ,نظام الطغاة, وقتال عائلة طلبت الحماية الفرنسية منذ تسعين عاما , وبعد التسعين طلبت الحماية الروسية والإيرانية!!! حرمت الإسلاميين من الطبقة المهمشة من المشاركة حرمت عليها الحرية والخيارات وإنشاء الأحزاب !! وبدل ذلك ورثت الحكم كما ورثت بيوضك عن أب لم يترك طيارا لديه زوجة جميله إلا وقتله وأسقط طائرته, لينفرد بزوجته في إطار الرفاقية الجوية : مثل أم فجر سلحب وأم سمير جبلة ,الى أم حسان الأصفري الزبداني ,الى أم عمار التلفزيونية – قلعة بيت الشيخ ديب !!



عائلة كل رصيدها : إضاعة الجولان + الدعوة للحماية الفرنسية + حروبها ضد المخيمات ومنظمة التحرير + تسليم اسكندرون + قتل كل أحرار لبنان وسورية والعراق وحزب البعث والصحافة الحرة!! + سرقة نفط سورية عبر مكتب تسويق النفط وعدم إدخاله ميزانية الدولة + اختزال الأحزاب في سورية بيوسف فيصل ووصال فرحت والمفاوض الألمعي قدري جميل وصفوان قدسي وزوجته شهيرة أستاذها اليهودي وخليلة ماهر !! + مركزة النقابات والطلاب والنساء والطلائع + جمعية المرتضى وسرايا الدفاع وهيئات الثقافة الرفعاتية و لعمك الحقير الذي ماترك حجرا او أوابد أو نساء إلا باعها وعاش في فرنسا لايسأل في دولة الحقوق

عجزكم وعجزك كما عجز أبيك عن الرد مرة واحدة على القصف الاسرائيلي لشرفك وشرف جيشك !! + عائلة ترث الحكم لخمسين سنة , وتتحول إلى عائلة ملكية , مثل عائلة كيم ايل سونغ وكاسترو , وجمهوريات الموز كلها!! وعندما طلب بعضهم ثم كلهم إحداث التغيير السياسي , قمت بشن حرب شاملة على الفقراء والناس والمتظاهرين !! حربا مؤجلة من خمسين عاما لتحرير الجولان !!!



أيها الوغد الرئيس , أيها القاتل الوريث ! أيها الإيراني اللاتي الروسي ,ابن وعميل وصنيع القيادة الثلاثية للاحتلال ! اصمت واخرس , فأنت قاتل ! لك خيار واحد هو أن تبصق على من فاوضوك وفاوضوا المحتلين واقتتلوا فيما بينهم وقدموا التنازلات !! لعنك الله ولعن أبيك وزمرتك وقيادتك!! ولك أيضا أن تسأل الشرطة الروسية في شوارع حمص ودرعا , والحرس الثوري وميليشيات الطاغوت اللاتية ,التي تسيطر على كل شبر من أرض تحكمها ,فأي انتصار وأي سيادة وأي قرار وأي جيش لم يمتهن سوى سرقة الدجاج ومعاقرة المغتصبات وتجنب الاقتراب من الجولان!!

في الذكرى السابعة لانطلاق أقدس الثورات وأنبلها وأحقها ,في مواجهتك ونظامك وتحالف الاحتلال الذي دعوته كجدك سليمان ليحتل سورية ,فماذا بقى من السيادة والقرار الحر ووحدة سورية ارضا وشعبا ! ألست القائل أن سورية ليست لمن يحمل جواز سفرها وهويتها ! بل سورية للإيراني والروسي الذي يغتصبها ويقاتل فيها في إطار المعادلة التي أنتجتها وبنيتها ! والتي أقمتها , فأصبح السوري محتلا والإيراني صديقا والروسي حليفا !!! تجانس ماذا وانتصار ماذا!!! ألم تتجانس مع المحتل الروسي والايراني ، ألم تتجانس مع المحتل الاسرائيلي !! والعبيد في لبنان ودمشق !!! أسيادة ام احتلال ! أنصر أم هزيمة تاريخية!!!

