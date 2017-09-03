علي الأمين: (حزب الله) لم يحرص على المدنيين في سوريا فلماذا هذا الحرص على داعش؟

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علّق الصحافي علي الأمين في تغريدات تويترية على مطالبة حزب الله المجتمع الدولي التدخل لتسهيل مرور قوافل داعش، محذراً من حدوث مجزرة.

فكتب عبر صفحته الخاصة تويتر:

“غريب انفجار الحس الانساني عند حزب الله تجاه داعش لم نلحظ شيئا منه عندما كانت براميل الأسد تحصد عشرات الألاف من المدنيين السوريين!”.

مضيفاً “هل تصدق ان حزب الله مهتم بعدم وقوع مجزرة بحق قافلة داعش؟ كلما كنا نستنكر ابادة المدنيين في حلب وغيرها كان رده انهم ارهابيون…عجبي”.

وتابع الأمين تغريداته بـ”لم يصدر حزب الله منذ بداية الثورة السورية اي بيان يشتم منه الحرص على المدنيين كما بيانه القلق على قافلة داعش”.

غريب انفجار الحس الانساني عند #حزب_الله تجاه #داعش لم نلحظ شيئا منه عندما كانت براميل #الأسد تحصد عشرات الألاف من المدنيين السوريين! — علي الامين (@alyalamine) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧

هل تصدق ان #حزب_الله مهتم بعدم وقوع مجزرة بحق قافلة #داعش؟ كلما كنا نستنكر ابادة المدنيين في حلب وغيرها كان رده انهم ارهابيون…عجبي — علي الامين (@alyalamine) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧

https://twitter.com/alyalamine/status/903990960773877760?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fjanoubia.com%2F2017%2F09%2F02%2F%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%258a%25d9%2586-%25d8%25ad%25d8%25b2%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%258a%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25b5-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25af%25d9%2586%25d9%258a%25d9%258a%2F