نداءٌ لـ (جيش الإسلام) و(تحرير الشام) لتبادل أسراهم

وليد الأشقر: كلنا شركاء

وجّه الشيخ عبد الرزاق المهدي نداءً إلى قيادة كل من جيش الإسلام وهيئة تحرير الشام لإبرام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، للإفراج عن مئات العناصر الذين يتبادلان اعتقال المئات.

وتوجه المهدي في ندائه “إلى قادة هيئة تحرير الشام الأخ أبي جابر الشيخ والأخ أبي محمد الجولاني وإلى قادة جيش الإسلام الأخ عصام بويضاني والأخ سمير كعكة… نخاطبكم لأننا نظن فيكم خيرا وكلنا أمل بأن تستجيبوا”.

وقال إن “خبيراً” زوده بإحصائية عن وجود 140 أسيراً لدى جيش الإسلام من شباب هيئة تحرير الشام أكثرهم من أبناء الغوطة وما يقارب من 150 أسيراً من شباب جيش الإسلام لدى هيئة تحرير الشام والبعض مضى على سجنه مدة طويلة.

وتابع “أيها الإخوة نرجو أن تعملوا على تبادل الأسرى فيما بينكم لا سيما كليكما تبادل مع نظام بشار أسرى وأسيرات غير ما مرة.”